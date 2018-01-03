Bayern Münih'in ikinci kalecisi Sven Ulreich de sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te flaş bir gelişme yaşandı.

Çalışmalarını Doha'da sürdüren Bavyera ekibinde, 1. kaleci Manuel Neuer'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyan Sven Ulreich, geçirdiği sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı.

Ulreich özel bir araçla takımın konakladığı otele götürülürken, 29 yaşındaki kalecinin durumunun ciddi olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Bayern'de Ulreich'in sakatlığının ciddi olması durumda kaleyi koruyabilecek tek isim 36 yaşındaki Tom Starke olacak.

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