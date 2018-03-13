Bayern Münih'in maç kadrosu belli oldu! James ve Robben yok
Şampiyon Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Alman ekibi Bayern Münih'in maç kadrosu belli oldu...
Şampiyon Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Alman ekibi Bayern Münih'in maç kadrosu belli oldu. Alman ekibinde ilk maça ilk yarıda sakatlanan James Rodriguez'in yerine oyuna giren Robben kadroda yer almadı...
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