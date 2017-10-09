Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Jupp Heynckes: Köpeğim iki kez havlayınca Bayern'in teklifini kabul etmemi istediğini anladım

Bayern Münih'te Jupp Heynckes teknik direktör olarak mesaisine başladı. 72 yaşındaki teknik adam için kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, başkanı Uli Hoeness ve sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in katıldığı bir imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında umut verici açıklamalar yapan Heynckes, "İçinde bulunduğumuz zor duruma rağmen yeniden başarıyı yakalayacağımızdadan eminim. Görevim, yeniden düzeni sağlamak. Bu takımın iyi bir potansiyele ve klasa sahip olduğundan, bunları göstereceğinden eminim. Önemli olan futbolcuların yeteneklerine olan özgüvenlerini yeniden tesis etmek" dedi.

Yaşı hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Heynckes, "Hem fiziksel hem de mental olarak çok fitim. Nabzım 60" açıklamasını yaparken Bayern ile anlaşma sürecini de şöyle anlattı:

"Biliyorsunuz, eşim haftaya bir operasyon geçirecek. Bu süreçte eşim de, kızım da 'Her şeyin altından kalkarız' diyerek bana büyük destek verdiler. Cando da (Heynckes'in köpeği) iki kere havlayınca Bayern'in teklifini kabul etmemi istediğini anladım."

Höness, "En iyi arkadaşım geri döndü" derken Rummenigge "Jupp, futbolda gerçek bir usta" değerlendirmesini yaptı.

Ntvspor