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Bayern Münih'in yeni hocası belli oldu!

Bayern Münih'in yeni sezon için hocası Frankfurt'un hocası Niko Kovac oldu.

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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yeni sezon için hocası belli oldu.
 
Jupp Heynckes ile sezon sonunda yollarını ayıracak alan Münih, Frankfurt'un hocası Niko Kovac'ı yeni sezonda takımın başına getirecek.
 
Bild'in haberine göre; bu ay içerisinde resmi açıklamaların olacağı ve sezon sonunda da 46 yaşındaki teknik adamın takımın başına geçeceği öne sürüldü. (Ajansspor)

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