Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery 2 ay forma giyemeyecek

Bundesliga'ya istediği gibi başlayamayan ve Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih'te yeni bir şok yaşandı.

Bayern Münih'in Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Franck Ribery sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Kingsley Coman'a bıraktı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Franck Ribery sahalardan 2-3 ay uzak kalacak.

BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Ribery'nin Hertha Berlin ile dün oynanan lig maçında sakatlık geçirdiği belirtilerek, yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun sol diz dış bağlarında yırtılma tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.

Ribery'nin dizinin birkaç hafta hareketsiz tutulacağı aktarılan açıklamada, bu sırada rehabilitasyon uygulamalarına da başlanacağı bildirildi. Sporx