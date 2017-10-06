Bayern Münih'te 4. Heynckes dönemi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe Jupp Heynckes getirildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Heynckes ile 2018 Haziran sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ve Alman çalıştırıcının 9 Ekim Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Heynckes'in yardımcılıklarına ise Peter Hermann ve Hermann Gerland'ın getirildiği belirtildi.

Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge, ''Heynckes ile Bayern Münih arasında büyük bir güven ilişkisi mevcut. Heynckes'e görevi kabul ettiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi şu an Bayern Münih için en ideal teknik adam.'' ifadelerini kullandı.

Jupp Heynckes ise Bayern Münih ile var olan bağları nedeniyle göreve severek geldiğini vurgulayarak ekibiyle birlikte takıma tekrar başarılı futbol oynatmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Bayer Leverkusen, İspanya'da Athletico Bilbao, Tenerife ve Real Madrid, Portekiz’de de Benfica takımlarını çalıştıran Jupp Heynckes, Bayern Münih'te daha önce 3 dönem görev yaptı.

Bayern Münih'teki ilk dönemini 1987 ile 1992 yılları arasında geçiren 72 yaşındaki çalıştırıcı, 2009'daki ikinci döneminde 5 hafta takımda görev yaptı.

Heynckes, 2011-2013 yıllarında üçüncü kez Bayern Münih'in başına gelerek 2012-2013 sezonunda takımla lig şampiyonluğunu, Almanya Federasyon Kupası'nı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.