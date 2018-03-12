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Bayern Münih'te Corentin Tolisso da sakatlandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te Corentin Tolisso şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun Vodafone Park'taki rövanş maçında oynayamayacağı öğrenildi.

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Bundesliga'da hafta sonu oynanan maçta evinde Hamburg'u 6-0'la deviren Bayern Münih'te Corentin Tolisso şoku yaşanıyor.

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan ve 65'inci dakikada oyundan alınan Tolisso'nun Beşiktaş'la çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Kicker'in haberine göre ayak bileğinin üstündeki yumuşak dokularda ciddi bir zedelenme olan Fransız yıldız, Vodafone Park'taki mücadelenin kadrosunda yer alamayacak.

Beşiktaş'ın Bavyera devini ağırlayacağı karşılaşma 14 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak...

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