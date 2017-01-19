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Bayern Münih'ten flaş Coman kararı

Almanya Bundesliga lideri Bayern Münih, Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.

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Bayern Münih, Arjen Robben ve Franck Ribery'den sonra Kingsley Coman'ı da takımda tutmayı başardı. Alman basınına konuşan Bayern Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, genç yıldızın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılacağını ve takımda kalacağını açıkladı.

Rummenigge, ''Nisan sonunda opsiyonunu kullanacağız. Futbolcuya inancımız tam. Geçen sezon, şimdikinden daha iyiydi. Bu sezon, çok sayıda sakatlık yaşadı ve sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen, opsiyonunu kullanmak istiyoruz.'' sözleriyle Coman'ın takımda kalacağını söyledi.

GNABRY, TRANSFER EDİLMİYOR! 

Werder Bremen'in genç yıldızı Serge Gnabry ile de ilgilendiği iddia edilen Bayern Münih'te Başkan Rumennigge, bu transferin olmayacağını belirtti. Bayern Başkanı, Gnabry, Werder Bremen'in oyuncusu. Bremen'deki iş arkadaşlarıma karşı sorun çıkartmak istemem. Futbolcuyla çok ilgileniyorduk ama transfer yapmayacağız. O bölgede Ribery, Costa ve Coman oynuyor.

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