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Bayern'de Heynckes, Neuer'i Katar'a götürmüyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'denki rakibi Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, kaleci Manuel Neuer'in Katar'daki kampta olmayacağını duyurdu.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'denki rakibi Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, sakatlığı devam eden kaleci Manuel Neuer'in Katar'daki kampta olmayacağını söyledi.
 
Heynckes konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Neuer, Almanya'da kalacak ve bizimle Katar kampına katılmayacak. Onun sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz. Bu konuda hiçbir risk almayacağız. Yükünü kademeli olarak arttıracağız" dedi.
 
Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer'in 20 Şubat'taki ilk maçta oynaması mümkün görünmüyor. 14 Mart'ta gerçekleşecek İstanbul'daki karşılaşmada ise sahadaki yerini alma imkanı var.
 
Neuer ise konu hakkında, "Takımdaki diğer kaleciler çok iyi oynuyor. Benim asıl hedefim 2018 Dünya Kupası'nda yer alabilmek. Önce %100 olmam gerekiyor'' şeklinde konuşmuştu. (Sporx)

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