Bayern'in resmi sitesinden Vodafone Park paylaşımı!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşan Bayern Münih, stattaki atmosfere sessiz kalamadı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile Bayern Münih, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş taraftarlarının maçın başlamasının ardından çıkardığı yüksek ses ise Alman devinin dikkatini çekti.
Bayern Münih'in resmi Twitter adresi, stattaki atmosfer hakkında bir desibel fotoğrafı paylaştı ve ''Çok gürültülü'' mesajını verdi.
ALMANLAR DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI
Alman ZDF kanalı, Beşiktaş - Bayern Münih maçında desibel ölçümü yaptı.
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