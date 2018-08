Bayram Bektaş: Bugün çok istekli ev arzuluyduk

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "İki haftadır iyi oynuyorduk ama sonuç alamıyorduk. Bugün çok istekli ev arzuluyduk. Bu maçı da kaçırmayalım diye sahaya çıktık. Fenerbahçe'ye karşı geniş alanda oynamak istedik. Çok net pozisyonlara girdik" dedi.

Yanlışlara da odaklanacaklarını söyleyen antrenör, "Belki her zaman böyle goller atamayız, her şeyi doğru yapmadık. Taraftarlar muhteşemdi ve onlar da galibiyete hasretti. Yanlışların üzerinde çalışacağız. Her şey bir galibiyetle bitmedi" ifadelerini kullandı.

