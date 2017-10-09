Bayrampaşa'da Belediye Stadı'nda yangın
Bayrampaşa belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri'nde yangın çıktı. İçeride bulunan sporcu çocuklar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bayrampaşa belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri'nde yangın çıktı. İçeride bulunan sporcu çocuklar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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