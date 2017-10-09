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Bayrampaşa'da Belediye Stadı'nda yangın

Bayrampaşa belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri'nde yangın çıktı. İçeride bulunan sporcu çocuklar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Bayrampaşa belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri'nde yangın çıktı. İçeride bulunan sporcu çocuklar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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