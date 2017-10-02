BB Erzurumspor'da Osman Özköylü istifa etti
TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor deplasmanda Adanaspor 2-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor deplasmanda Adanaspor 2-1 mağlup oldu.
Alınan kötü sonuçlarından ardından B.B Erzurumspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.
(Medya Erzurum)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.