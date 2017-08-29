B.Dortmund Mesut Özil için atağa geçti

Ousmane Dembele'yi Barcelona'ya satarak bonuslarla birlikte 147 milyon euroyu kasasına koyan Borussia Dortmund'un, sansasyonel bir transfer gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal ile sözleşmesinin son yılına giren Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Dortmund'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Real Madrid'den 2013 yılında 47 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki Mesut, geçtiğimiz sezon 44 maçta 12 gol attı ve 14 asist yaptı.

(Sporx)