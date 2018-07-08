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Bebel'in Vida paylaşımı olay oldu

Domagoj Vida'nın Hırvatistan'ı uzatma bölümünde öne geçirmesinin ardından Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

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2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Rusya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida 101. dakikada ülkesini 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Golün ardından ilk tepki takım arkadaşı Ryan Babel'den geldi.

Maçı Beşiktaş'ın Slovakya'da kamp yaptığı otelde seyreden Babel, gol sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Transfer sezonuna göndermede bulunan Hollandalı isim, espirili bir dille "Değeri 10 milyon Euro daha arttı" notunu yazdı.

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