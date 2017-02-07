Beckham 'Sir' unvanı alabilmek için neler yapmış neler!
İngiliz futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan David Beckham'ın mail adresi hacklenince gerçekler ortaya çıktı.
- Akşam
Hayatını eşi Victor'a ve 3 çocuğuyla birlikte Amerika'da sürdüren David Beckham'ın mail adresi bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.
Maili hacklenen David Beckham'ın İngiliz hükümeti hakkında "Değerbilmez p.ç kurulan" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Beckham, "Sir" unvanı alabilmek için İskoç referandumunda hangi tarafı tutması gerektiğini de soruyor.
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