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Beckham takım kuruyor ilk transferi Ronaldo oluyor

MLS'te takım kurmaya hazırlanan David Beckham'ın en büyük sürprizi Cristiano Ronaldo olacak.

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MLS'teki takımını sahaya sürmeye hazırlanan David Beckham'ın en büyük sürprizi Cristiano Ronaldo olacak.

İngiliz futbol efsanesi Beckham, Miami menşeili takımıyla yaklaşık 3 sezon içinde MLS'te mücadele etmeye hazırlanıyor. Bir dönem Los Angeles Galaxy'de forma giyen Beckham, üst düzey yıldızları kadrosuna dahil etmeyi arzuluyor.

Futbol yaşantısını Real Madrid'de sürdüren 32 yaşındaki Ronaldo'nun son durağının Miami olması bekleniyor. O dönemde 35 yaşında olacak olan Portekizli süperstarın, kariyerini ABD'de sonlandıracağı belirtiliyor.

(Fanatik)

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