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beIN Media Group'tan Medipol Başakşehir açıklaması

beIN Media Group, Medipol Başakşehir takımını satın alma planlarının bulunmadığını açıkladı.

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beIN Media Group, Medipol Başakşehir takımını satın  alma planlarının bulunmadığını açıkladı.

beIN Media Group'tan yapılan açıklamada "Basında yer alan iddiaların  aksine, ana hissedarımız beIN Media Group'un İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü  satın alma planı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili beIN Media Group ve Digiturk'ün  resmi iletişim kanalları haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar  edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer  verildi.

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