Bein Sports canlı yayın Trabzonspor Galatasaray şifresiz izleme yolları

Trabzonspor Galatasaray şifresiz izleme yolları nelerdir? Bein Sports canlı yayın ile Trabzonspor Galatasaray şifresiz izle. Saat 19:30’ta başlayacak maç zirve mücadelesini çok yakından ilgilendiriyor. Lider Galatasaray bu maçta 3 puanla ayrıldığı takdirde şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmiş olacak. Ev sahibi Trabzonspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı maç Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Ligde topladığı 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da keyifler yerinde. Geçen hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden sarı kırmızılı ekip sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Bu kayba rağmen Galatasaray liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Konuk ekipte cezası bulunan Belhanda bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde rakipleriyle arasındaki puan farkını korumuş olacak. Galatasaray’ın gelecek haftaki rakibi ise sahasında Gençlerbirliği olacak.

TRABZONSPOR’DA SON DURUM

Ev sahibi Trabzonspor’da ise kara bulutlar dolaşıyor. Ligdeki ilk 9 haftada yalnızca 9 puan toplayabilen ve ligin 14.sırasında yer alan bordo mavili ekip kan değişikliğine gitmişti. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine son verilmiş ve teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirilmişti. Ligde Yeni Malatya deplasmanında 1-0 kaybeden Trabzonspor, hafta içinde kupa maçında Çorum Belediyespor’u farklı geçerek moral bulmuştu. Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve Kucka’nın yanı sıra, cezalı Rodallega ve Mas bu maçta forma giyemeyecek isimler.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Trabzonspor ve Galatasaray Süper Lig'de 89. kez karşılaşacak. Daha önceki karşılaşmalarda Galatasaray'ın 39 galibiyetine karşılık Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunuyor. 21 maç ise berabere bitti.

Trabzonspor, evinde Galatasaray'la oynadığı 43 maçın 19'unu kazandı. 15 kez Galatasaray’ın yüzü gülerken 10 maç ise berabere bitti.

İki takım arasında oynanan son dokuz maçta berabere biten yok. Trabzonspor bu maçların dördünü, Galatasaray ise beşini kazandı.

İki takımın Trabzon'da oynadığı son yedi lig maçının dördünü Galatasaray kazandı. 1 maç berabere biterken iki maçta bordo mavili ekip güldü.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Trabzonspor: Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis