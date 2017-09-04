Belçika deplasmanda Yunanistan'ı 2-1 yenerek 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

Grupta 8. maçlar sonunda puanını 22 yapan ve en yakın takipçisi Bosna Hersek ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Belçika, Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu.

Belçika aynı zamanda Rusya, İran, Japonya, Meksika ve Arjantin'den sonra 2018 Rusya vizesini alan altıncı ülke olmayı başardı.

Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 70'te Jan Vertonghen ve 74'te Romelu Lukaku kaydetti.

Yunanistan'ın tek sayısı 73'te Zeca'dan geldi.

Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Yunanistan ise evinde aldığı bu yenilgiyle 13 puanda kaldı.