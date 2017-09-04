Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belçika deplasmanda Yunanistan'ı 2-1 yenerek 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

2018 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Belçika, deplasmanda Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Grupta 8. maçlar sonunda puanını 22 yapan ve en yakın takipçisi Bosna Hersek ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Belçika, Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu.

Belçika aynı zamanda Rusya, İran, Japonya, Meksika ve Arjantin'den sonra 2018 Rusya vizesini alan altıncı ülke olmayı başardı.

Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 70'te Jan Vertonghen ve 74'te Romelu Lukaku kaydetti.

Yunanistan'ın tek sayısı 73'te Zeca'dan geldi.

Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Yunanistan ise evinde aldığı bu yenilgiyle 13 puanda kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA