Belçikalı antrenörün başarısının sırrı Türkçe biliyor olması

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe'yi konuşabilen Belçikalı antrenörü Jan De Brandt, başarısını oyuncularıyla kurduğu iyi iletişime borçlu.

Türkçe röportaj veren Brandt, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırdığını, bu takımda iki lig şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, bir kez Süper Kupayı kaldırdığını, bir kez de CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği kazandığını söyledi. Kariyerinde Macaristan Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu da aktaran Brandt, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk bulunduğunu kaydetti. Belçikalı teknik adam, Bursa'nın tarihi güzelliklerine hayran olduğunu anlatarak, "Bursa'da çok güzel yerler var. Deniz ve dağlar birbirine çok yakın." dedi.

"Türkçe konuşursa kapılar daha kolay açılıyor"

Bursa'yı çok sevdiğini ifade eden Brandt, şunları söyledi: "En sevdiğim yemekler arasında mercimek çorbası, İskender kebap var. Tatlılardan baklavayı, fırın sütlacı seviyorum ama dikkat etmem gerek çünkü, göbek oluyor. Türkçe'yi bir öğretmen sayesinde öğrendim. Sonra pratik yaparak ve arkadaşlarımla konuşarak geliştirdim. 2010 yılından sonra öğrenmeye başladım ancak son bir iki yıldır daha iyi konuşuyorum. Türkçe konuşmayı her zaman istiyorum. Oyuncularımı bazen Türkçe uyarıyorum. 'Haydi', 'devam', 'smaç servis', 'manşet', 'iyi' diyerek küçük sözlerle onları uyarıyorum.

Ben her zaman Türkçe konuşuyorum çünkü yabancılar Türkçe konuşursa kapılar daha kolay açılıyor. Ben Bursa'da tarih yazmak istiyorum." Brandt, Türkiye'de çok iyi oyuncular ve takımlar bulunduğunu vurgulayarak, "Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray çok güçlü. En iyi oyuncular Türkiye'de. Türkçe dışında 7 dil biliyorum. Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve 8'incisi de Türkçe oldu. Oyuncularımla kendi dilleriyle iletişim kuruyorum." ifadesini kullandı.

'Türkiye'de spor fanatikçe seviliyor'

Her gittiği ülkenin dilini öğrendiğini anlatan Brandt, "Belçika, okullarında 4 dil öğretiyor. Türk kadınları arasında voleybol, bence en popüler spor. Kızlar voleybol oynamayı çok istiyor, çünkü kadınlar için en güzel spor." diye konuştu.

Antrenörlüğe Türkiye'de devam etmek istediğinin altını çizen Brandt, "Çünkü burada spor fanatikçe seviliyor. Türkçe müzik çok seviyorum. Gezmeyi, kitap okumayı çok seviyorum. Sezen Aksu'nun 'Ah İstanbul, İstanbul Olalı' şarkısını çok seviyorum. Koray Avcı'nın 'Unutamam Seni' adlı şarkısını da çok seviyorum." şeklinde ifadelerle sözlerini tamamladı.