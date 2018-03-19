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Belhanda: Bana göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı hala var

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 biten F.Bahçe derbisinin ardından Ülker Stadı'ndan ayrılırken Sabah Gazetesine konuştu.

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İlk olarak maçı değerlendiren Younes Belhanda, "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı.

"ONLARIN ŞANSI AZALDI"

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi.

"BİZİM STAT DAHA GÜZEL"

Kadıköy'deki atmosferi de yorumlayan Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı.

(Sabah)

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