Belhanda coştu, Fas kazandı!

Fas Milli Takımı, Galatasaraylı Belhanda'nın yıldızlaştığı hazırlık karşılaşmasında Estonya'yı 3-1'lik skorla devirdi.

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fas Milli Takımı, Galatasaraylı Belhanda'nın 1 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmadan 3-1lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin henüz 11. dakikasında, Younes Belhanda sahneye çıktı ve Fas'a 1-0lık üstünlüğü getiren golün sahibi oldu. 38. dakikada Hakim Ziyech, attığı penaltı golü ile skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Galatasaraylı Belhanda'nın asistiyle En-Nesyri golü buldu ve Fas'ın 3. golünü kaydetti. Estonya'nın tek golünü 76. dakikada Zenjov'un asistinde Purje attı.