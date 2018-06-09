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Belhanda coştu, Fas kazandı!

Fas Milli Takımı, Galatasaraylı Belhanda'nın yıldızlaştığı hazırlık karşılaşmasında Estonya'yı 3-1'lik skorla devirdi.

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Fas Milli Takımı, Galatasaraylı Belhanda'nın yıldızlaştığı hazırlık karşılaşmasında Estonya'yı 3-1'lik skorla devirdi.
 
2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fas Milli Takımı, Galatasaraylı Belhanda'nın 1 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmadan 3-1lik galibiyetle ayrıldı. 
 
Mücadelenin henüz 11. dakikasında, Younes Belhanda sahneye çıktı ve Fas'a 1-0lık üstünlüğü getiren golün sahibi oldu. 38. dakikada Hakim Ziyech, attığı penaltı golü ile skoru 2-0'a getirdi.
 
Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Galatasaraylı Belhanda'nın asistiyle En-Nesyri golü buldu ve Fas'ın 3. golünü kaydetti. Estonya'nın tek golünü 76. dakikada Zenjov'un asistinde Purje attı.

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