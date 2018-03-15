Belhanda, Feghouli ve Gomis'e Volkan Demirel uyarısı

Ligin ilk yarısındaki dev derbinin aksine bu hafta Fenerbahçe kalesini Galatasaray'a karşı Volkan Demirel'in koruyacak olması nedeniyle sarı kırmızılı teknik heyet, 3 yıldızına özel uyarıda bulundu.

Ligde geride kalan haftalarda Trabzonspor maçı başta olmak üzere zaman zaman öfke patlaması yaşayan Feghouli ve Belhanda ile birlikte Volkan Demirel'e en yakın oynayacak isim olan Gomis'e tecrübeli kaleci hakkında bilgi verildi.

"REAKSİYON OLMASIN, SAKİN KALIN"

Volkan Demirel’in zaman zaman rakip oyunculara baskı yaparak onları sinirlendirip, provoke ettiği yönünde üç oyuncuya yapılan uyarı sonrası bu isimlerden Galatasaray’a zarar verecek bir reaksiyonda bulunmamaları istendi.