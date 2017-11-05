Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belhanda, Galatasaray 25 puanı geçince 100 bin Euro prim kazandı

Derbide kırmızı gören, ekstra idmanlarla hazırlandığı G.Birliği maçının yıldızı olan Belhanda, Galatasaray 25 puanı geçince 100 bin Euro prim kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Gençlerbirliği farklı mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Belhanda'nın çıkışının perde arkasını aralandı.
 
F.Bahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilere maruz kalan Belhanda, cezalı olduğu hafta ekstra çalışmalar yaptı.
 
Takım, Trabzon deplasmanındayken tek başına idmana çıkan Faslı 10 numara, G.Birliği maçına damgasını vurdu.
 
2 asist yapan, 19 kez girdiği ikili mücadelelerin 10'unu kazanan, 40 isabetli pas atan Belhanda sözleşmesi gereği G.Saray 25 puanı geçtiği için 100 bin Euro primle ödüllendirildi.
 
Sabah

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Süleyman Soylu: Ciddi bir temizlik yapıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: Ciddi bir temizlik yapıyoruz

Dünyadaki en tehlikeli şehirler

Dünyadaki en tehlikeli şehirler

Lanetli kapı! Kim buraya girdiyse esrarlı bir şekilde öldü

Lanetli kapı! Kim buraya girdiyse esrarlı bir şekilde öldü

Beyin yakan buluşlar

Beyin yakan buluşlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA