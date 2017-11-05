Belhanda, Galatasaray 25 puanı geçince 100 bin Euro prim kazandı
Derbide kırmızı gören, ekstra idmanlarla hazırlandığı G.Birliği maçının yıldızı olan Belhanda, Galatasaray 25 puanı geçince 100 bin Euro prim kazandı.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği farklı mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Belhanda'nın çıkışının perde arkasını aralandı.
F.Bahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilere maruz kalan Belhanda, cezalı olduğu hafta ekstra çalışmalar yaptı.
Takım, Trabzon deplasmanındayken tek başına idmana çıkan Faslı 10 numara, G.Birliği maçına damgasını vurdu.
2 asist yapan, 19 kez girdiği ikili mücadelelerin 10'unu kazanan, 40 isabetli pas atan Belhanda sözleşmesi gereği G.Saray 25 puanı geçtiği için 100 bin Euro primle ödüllendirildi.
Sabah
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