Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Younes Belhanda yola çıktı

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği futbolcu Younes Belhanda yola çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün Bafetimbi Gomis'i İstanbul'a getiren Galatasaray'da sıra Belhanda'ya geldi. Faslı futbolcu için sarı kırmızılılar, borsaya bildiride bulunmuş ve görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Yıldız futbolcu Fransa'nın Marsilya kentinden yola çıktı. Belhanda'nın TSİ 16.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Golcü futbolcu Gomis için sarı kırmızılı taraftarlar, dün havaalanına akın etmişti. Aynı kalabalığın bugün Belhanda için de havaalanında olması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA