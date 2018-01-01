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Belhanda'nın ağabeyi Galatasaray'dan 600 bin euro komisyon almış

Toplam maliyeti 23 milyon Euro'yu bulan Younes Belhanda'nın transferinde, 1.2 milyon Euro'luk komisyonun yarısının ağabeyine gittiği ortaya çıktı.

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Eski teknik direktör Igor Tudor'un kaprisleri yüzünden Sneijder'in sözleşmesini fesheden Galatasaray, yerine 4 sene içinde 100 milyon TL ödemeyi göze alarak Younes Belhanda'yı transfer etti. 
 
Wesley Sneijder'in 10 numarasını Faslı yıldıza teslim eden sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis ücreti verirken, oyuncu ile sezon başına 3 milyon 350 bin Euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme imzaladı.
 
KOMİSYONU İKİ MENAJERLE PAYLAŞTI
 
Galatasaray kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Belhanda ile ilgili önemli bir detaya ulaşıldı.
 
Bonservis, yıllık ücret ve maç başlarıyla birlikte toplam maliyeti 23 milyon Euro'yu bulacak olan Belhanda'nın transferindeki komisyon ücreti ise 1.2 milyon Euro. Ve bu paranın yarısını, yani 600 bin Euro'sunu yıldız futbolcunun ağabeyinin aldığı ortaya çıktı. Transfer komisyonundaki diğer 600 bin Euro ise iki menajer arasında paylaşıldı. (Sabah)

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