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Ben Arfa: Beklendiği gibi PSG'de kalıyorum

Fenerbahçe, Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa için transferi girişimleri olmadığını açıkladı. Ben Arfa da, PSG'de kaldığını açıkladı.

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Fransız yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Paris Saint-Germain'de kalacağını açıkladı. Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Beklendiği gibi, kalıyorum" ifadelerini kullandı.
 
Sporx

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