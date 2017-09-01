Ben Arfa: Beklendiği gibi PSG'de kalıyorum
Fenerbahçe, Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa için transferi girişimleri olmadığını açıkladı. Ben Arfa da, PSG'de kaldığını açıkladı.
Fransız yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Paris Saint-Germain'de kalacağını açıkladı. Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Beklendiği gibi, kalıyorum" ifadelerini kullandı.
Sporx
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