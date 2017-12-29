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Ben Arfa Lokomotiv Moskova'ya transfer oluyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın Rusya Ligi'nin ilk yarısını lider kapatan Lokomotiv Moskova'ya transfer olacağı iddia edildi.

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Hatem Ben Arfa'nın sıradaki durağı Rusya mı olacak? Paris Saint-Germain'in kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı ve Lokomotiv Moskova'ya transfer olacağı belirtildi.

Fransız Canal + gazetesi yazarı Romain Collet-Godin'in iddiasına göre Lokomotiv Moskova, Ben Arfa ile her konuda anlaştı. Transfer için ise PSG'nin Ben Arfa'ya izin verilmesi bekleniyor.

LEICESTER CITY İDDİASI

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen futbolcu ile Premier Lig ekibi Leicester City'nin de ciddi bir şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Sezon başında Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ile ciddi bir şekilde ilgilenmiş ancak transfer, sonuca bağlanamamıştı.

(Sporx)

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