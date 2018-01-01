Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ben Arfa parasını almadan sözleşmesini feshetmek istemiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Hatem Ben Arfa'nın menajeri Jacques Bertrand, transfer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Paris Saint Germain'in kadro dışı baktığı ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın geleceği büyük merak konusu. Transferde ismi Fenerbahçe ile de anılan Fransız yıldızın menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Fransız basınına konuşan Ben Arfa'nın menajeri Jacques Bertrand, ''Açıkçası Ben Arfa, sezon sonuna kadar oynamayacağını açıklamıştı. Sözleşmesine bağlı kalmak istiyor. Sözleşmesi bitmeden ayrılmak veya sözleşmeyi fesh etmek istemiyor'' şeklinde konuştu.

Hatem Ben Arfa'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra Lokomotiv Moskova ve Leicester City de transfer etmek istiyor.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

TEM İzmit Tünellerinde otomobil takla attı: 4 yaralı

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA