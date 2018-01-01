Ben Arfa parasını almadan sözleşmesini feshetmek istemiyor

Paris Saint Germain'in kadro dışı baktığı ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın geleceği büyük merak konusu. Transferde ismi Fenerbahçe ile de anılan Fransız yıldızın menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Fransız basınına konuşan Ben Arfa'nın menajeri Jacques Bertrand, ''Açıkçası Ben Arfa, sezon sonuna kadar oynamayacağını açıklamıştı. Sözleşmesine bağlı kalmak istiyor. Sözleşmesi bitmeden ayrılmak veya sözleşmeyi fesh etmek istemiyor'' şeklinde konuştu.

Hatem Ben Arfa'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra Lokomotiv Moskova ve Leicester City de transfer etmek istiyor.

(Sporx)