Dick Advocaat'tan Hasan Çetinkaya'ya Cengiz Ünder talimatı

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını izlemeye giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, genç yıldıza hayran kaldı.



Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta etkili bir futbol ortaya koyan, 90 sahada kalan ve takım arkadaşlarına birçok gol pozisyonu yaratan Cengiz'i beğenen Advocaat'ın, mücadeleyi beraber izlediği İdari Menajer Hasan Çetinkaya'ya "Ben gidiyor olsam da bu çocuğu mutlaka alın." şeklinde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

HEDEFİ AVRUPA

FATİH TERİM'İN DE GÖZDELERİNDEN

Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Başakşehir'le 26 maça çıktı. 5 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Cengiz, Fatih Terim tarafından A Milli Takıma da çağrılmaya başlandı.

Ancak Cengiz de kulübü Başakşehir de futbolcunun Türkiye'den bir takıma değil, ilerleyen yıllarda doğrudan Avrupa'dan bir takıma transfer olmasını planlıyor. Cengiz'in kariyer hedefi de kendisi gibi Altınordu'dan yetişen Çağlar Söyüncü (Freiburg/Almanya) gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesinde forma giymek.