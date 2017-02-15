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Benfica evinde Dortmund'u 1-0 mağlup etti

Benfica ile Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya ekibi Borussia Dortmund'u sahasında konuk etti. Benfica, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Benfica'ya son 16 turu 2. maç öncesi avantajı getiren golü maçın 49. dakikasında Konstantinos Mitroglou kaydetti. Mücadelenin 58. dakikasında ise yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund adına penaltı atışından yararlanamadı.

Borussia Dortmund - SL Benfica arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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