Benfica, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie için 4 milyon euro vermeye hazır

Son şampiyon Benfica, Hollandalı yıldızı transfer gündemine aldı. Flaş iddia Radio Rennasança tarafından ortaya atıldı. Mitroglou'yu 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya satan Benfica'nın forvette kadro derinliğini kaybettiği vurgulanırken, "Kendisine verilen şansı iyi değerlendiremeyen Raul Jimenez yedeğe düştü. Seferovic ise aslında forvet olmayan Jonas ile sezonu tamamlayacak güçte değil. Bu yüzden çift forvet oynatan Rui Vitoria bir oyuncu daha istedi" yorumu yapıldı.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Benfica'nın, Fenerbahçe'nin Van Persie için istediği ileri sürülen 4 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunun belirtildiği haberde, tek sorun olarak 34 yaşındaki yıldızın bonuslarla birlikte 6 milyon euro'yu bulan maaşı gösterildi. Radio Rennasança'nın haberinde, Robin van Persie'nin ücretinde indirim yapması halinde transferin gerçekleşeceği duyuruldu.

FENERBAHÇE'DE KALDIM' DEMiŞTİ

Van Persie, Feyenoord'a transferinin gerçekleşmemesi üzerine Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de kaldım" demişti. Ancak Benfica'nın ilgisinin ciddi olması durumunda Van Persie'nin buna 'hayır' demesi beklenmiyor. Adı son dönemde futbolundan ziyade sakatlıklarıyla gündeme gelen RvP, son olarak Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı milli maçta dizinden sakatlanmıştı. Van Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

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