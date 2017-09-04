Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Benfica, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie için 4 milyon euro vermeye hazır

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Feyenoord'a transferi yüksek ücreti nedeniyle gerçekleşmeyen Robin van Persie'ye, transfer sezonunun 22 Eylül'e kadar sürdüğü Portekiz Ligi'nden alıcı çıktı.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son şampiyon Benfica, Hollandalı yıldızı transfer gündemine aldı. Flaş iddia Radio Rennasança tarafından ortaya atıldı. Mitroglou'yu 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya satan Benfica'nın forvette kadro derinliğini kaybettiği vurgulanırken, "Kendisine verilen şansı iyi değerlendiremeyen Raul Jimenez yedeğe düştü. Seferovic ise aslında forvet olmayan Jonas ile sezonu tamamlayacak güçte değil. Bu yüzden çift forvet oynatan Rui Vitoria bir oyuncu daha istedi" yorumu yapıldı.
 
İNDİRİM BEKLENİYOR
 
Benfica'nın, Fenerbahçe'nin Van Persie için istediği ileri sürülen 4 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunun belirtildiği haberde, tek sorun olarak 34 yaşındaki yıldızın bonuslarla birlikte 6 milyon euro'yu bulan maaşı gösterildi. Radio Rennasança'nın haberinde, Robin van Persie'nin ücretinde indirim yapması halinde transferin gerçekleşeceği duyuruldu.
 
FENERBAHÇE'DE KALDIM' DEMiŞTİ
 
Van Persie, Feyenoord'a transferinin gerçekleşmemesi üzerine Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de kaldım" demişti. Ancak Benfica'nın ilgisinin ciddi olması durumunda Van Persie'nin buna 'hayır' demesi beklenmiyor. Adı son dönemde futbolundan ziyade sakatlıklarıyla gündeme gelen RvP, son olarak Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı milli maçta dizinden sakatlanmıştı. Van Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.
 
Fotomaç

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2540 rakımda seyyar restoran

2540 rakımda seyyar restoran

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA