Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, yarın Lizbon'a hareket edecek
Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, yarın Lizbon'a hareket edecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla yapacağı ilk maç için yarın Lizbon'a gidecek.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki son hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla tamamlayacak.
Atatürk Havalimanı'ndan yarın saat 09.00'da Lizbon'a hareket edecek Fenerbahçe kafilesinde, teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.
Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.
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