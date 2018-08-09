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Benfica maçında tel tel dökülen Giuliano için 'satılabilir' kararı çıktı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de özellikle ilk yarıdaki performans rövanş için umut verirken takımın etkisiz isimlerinden birisi olarak göze çarpan Giuliano'nun performansı endişeleri de beraberinde getirdi.

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Teknik direktör Phillip Cocu'nun takıma yerleştirmeye çalıştığı 4-3-3 diziliminde sahada adeta bir hayalet gibi dolaşan Sambacı'nın bu sistemde nasıl bir rol üstleneceği merak konusu olurken Hollandalı hocanın "Satılabilir" raporu vermesi üzerine gelen teklifler de değerlendirilmeye başlandı.

SICAK BAKMIYOR

Brezilyalı oyuncuya özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin büyük ilgisi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun başında 7 milyon Euro'ya transfer edilen Guiliano'nun değerinin bu bedele ulaşması halinde satılmasına sıcak bakıyor ancak Sambacı'nın bu tekliflere hiç sıcak bakmadığı ve eğer ayrılık olacaksa hedefinin Avrupa'nın iyi liglerinden birisi olduğunu belirttiği ifade edildi.

(Habertürk)

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