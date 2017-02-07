Talisca'dan Benfica yönetimine gönderme

Okullarda dezenfektan çalışması

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dezenfektan çalışmalarıyla okullarda öğrencilerin, sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri amaçlanıyor. Bu çalışmalarda kullanılan dezenfektanlar ise ortamda bulunan her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olup insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.