Talisca'dan Benfica yönetimine gönderme
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya basınına konuştu.
- Akşam
Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Benfica'dan iki yılılğına kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu Brezilya basınına önemli açıklamalar yaptı.
Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalmayı istediğini vurgulayarak, "Benfica'ya sadece transfer görüşmesi için giderim, kalıcı olmam, dönerim. Para için ayrıldığımı söylediler, bu yalan. Benfica'da 2 aylık alacağım var. Jorge Jesus'la konuşmadım." dedi.
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