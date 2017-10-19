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Benfica'nın 18 yaşındaki kalecisi Mile Svilar'ın yediği hatalı gol takımını yaktı

Dün gece M.United'la kritik bir maça çıkan Benfica'da 18 yaşındaki kaleci Mile Svilar'ın yediği hatalı gol tarihe geçti.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dün gece oynanan Benfica-Manchester United maçında 18 yaşındaki kaleye geçen Mile Slivar geceye damga vurdu. "En genç kaleci" (18 yıl 52 gün) unvanıyla Devler Ligi tarihine geçen 76. dakikada Rashford'un golünde tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Büyük bir hata yaparak topu kalenin içinde tutan Belçikalı eldiven takımını yakan isim oldu.   

Manchester Unitedlı golcü Lukaku golden sonra büyük üzüntü yaşayan Svilar'ı yanına giderek teselli etti. 1.89 boyundaki Belçikalı kalecinin Benfica ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Skorer)

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