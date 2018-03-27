Benfica'nın devre arasında Beşiktaş'a Cenk Tosun için Talisca + 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü
Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Devre arasında Cenk Tosun'u toplam 28 milyon Euro'ya Everton'a satan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği ileri sürüldü.
İddiaya göre Talisca'nın haklarına sahip olan Benfica, siyah-beyazlılara Cenk'e karşılık Brezilyalı oyuncu ve 8 milyon euro teklif etti.
Beşiktaş ise Talisca ve 12 milyon euro isteyince pazarlıklar devam etti ama sonuç alınamadı.
(Fotomaç)
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