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Benfica'nın devre arasında Beşiktaş'a Cenk Tosun için Talisca + 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Devre arasında Cenk Tosun'u toplam 28 milyon Euro'ya Everton'a satan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Talisca'nın haklarına sahip olan Benfica, siyah-beyazlılara Cenk'e karşılık Brezilyalı oyuncu ve 8 milyon euro teklif etti.

Beşiktaş ise Talisca ve 12 milyon euro isteyince pazarlıklar devam etti ama sonuç alınamadı.

(Fotomaç)

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