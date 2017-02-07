Hasan Çetinkaya: Gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyoruz

“HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK”



Çetinkaya, Kayserispor eşleşmesiyle ilgili, ”Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Tabi Kayserispor özellikle devre arası kuvvetlendi. Lig maçında da bunu gösterdi. Çok talihsiz bir yenilgi almıştık. Kupa maçının atmosferi başka. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe’nin geleneklerinde oynamış olduğu müsabaka ya da kupa her ne olursa olsun hedef her zaman kazanmaktır. Fenerbahçe’nin mazisi kupalarla doludur. Biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz “ diye konuştu.

“BEKLENTİM OLAYIN FAİLİNİN BULUNMASI”



Fenerbahçe İdari Menajeri, derbide yaşananlarla ilgili olarak ise, ”Bizlerin profesyonel olarak söyleyeceklerimiz kısıtlı. Takdir başkan ve yönetim kurulundadır. Yaşanan olaylar malum. Benim burada şahsi beklentim bu olayların dışında olayın failinin bulunması. Bu tüm Türkiye’nin gözü önünde oldu. Biz daha farklı ağırlanmayı beklerdik. Gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. Netice itibariyle maçın sonucu bizim istediğimiz gibi oldu. Bu bağlamda mutluyuz. Camiamıza böyle bir galibiyet armağan ettiğimiz için sevinçliyiz. Hafta sonu bizim olayımız çok konuşuldu ama Afyonspor takımı da ciddi bir saldırıya uğradı. Afyonspor Sportif Direktörü başından yaralandı. Ona da geçmiş olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.