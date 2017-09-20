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Benzema 2021'e kadar Real Madrid'de!

Karim Benzema, kendisini 2021'e kadar Real Madrid'de tutacak yeni sözleşmeye imza attı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız futbolcusu Karim Benzema ile sözleşme yeniledi.
 
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu Benzema'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
 
2009 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımından 35 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Benzema, İspanyol ekibiyle 371 maçta 181 gol attı.
 
Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
 
Fransız yıldızın serbest kalma bedelinin 1 milyar Euro olarak belirlendiği iddia edilmişti. 
 
Benzema, bu sezon 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. Son Levante maçında sakatlanan Fransız yıldızın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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