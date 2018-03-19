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Benzema'dan Valbuena'ya 'Kendi elini sık' yanıtı

Valbuena’nın Benzema’ya uzattığı zeytin dalı karşılıksız kaldı. Real Madridli yıldız sosyal medyadan şok bir cevap verdi.

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena’nın Le Parissien’e verdiği röportajın yankıları sürüyor.

Seks kasediyle alakalı yıllardır Karim Benzema ile sorunları olan Valbuena’nın son röportajında, “Gördüğümde elini sıkar, selam veririm” cevabı gündeme oturdu.

Konunun muhataplarından Benzema, bugün Instagram hesabından cevap niteliğinde bir paylaşım yaparak, Valbuena’ya ‘Kendi elini sık’ dedi.

Valbuena’nın röportaj fotoğrafını da paylaşan Real Madridli forvet, sürpriz bir tepki gösterdi.

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