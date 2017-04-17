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Dimitar Berbatov, Sunderland ile görüştüğünü açıkladı

Dimitar Berbatov, Premier League'den Sunderland ile görüştüğünü açıkladı! Berbatov, kariyerine devam etmek istediğini de söyledi.

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Dimitar Berbatov'dan transfer açıklaması! Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'tan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Dimitar Berbatov geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki Dimitar Berbatov futbolu bırakmayı düşünmediğini belirtirken, kendisine uygun bir takım aradığını da söyledi.

Bulgar golcü katıldığı canlı yayında görüştüğü takımlardan birini de açıklarken ''Futbol oynamak istiyorum ve dürüst olmam gerekirse 2 menajerle de görüştüm. Sunderland ile görüştüğümü de söyleyebilirim ama sonuçlanmadı'' ifadelerini kullandı.

Birkaç yıl daha oynamak istediğini de söyleyen Berbatov, ''Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sahaya çıkmak, taraftarlar için arkadaşlarım için oynamak istiyorum. Premier League de herkesin oynamak isteyeceği bir yer. Burada daha önce oynadıktan sonra herkes geri dönmek ister. Ben de bekleyip göreceğim'' dedi.

Berbatov, Tottenham, Fulham ve Manchester United formalarıyla Premier League'de 229 maça çıkmış ve 94 gole imza atmıştı.

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