Berk Hacıgüzeller: TFF maçı tekrar ettirirse UEFA nezdinde de büyük yara alırız

Beşiktaşlı yönetici Berk Hacıgüzeller, yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı yönetici, TFF'nin vereceği karar ile ilgili olarak UEFA örneği verdi.

Lyon ile oynadıkları olaylı maçı hatırlatıp, UEFA yetkililerine yaptıkları savunmada yaşanaları paylaşan Berk Hacıgüzeller, "Bize aynen 'Sahaya atılan maddeler, küfürler ve bu gibi çeşitli hareketlerin hiçbir takımı motive etme anlamında kullanılamaz. Biz UEFA olarak çok hassasız ve gereken neyse yaparız' dediler. Bu nedenle TFF de maçı tekrar oynatmak gibi talimatlara aykırı bir karar alırsa UEFA nezdinde de büyük yara alırız." dedi.

Açıklamalarına devam eden siyah-beyazlı yönetici "2024'e aday olan TFF ve kulüplerimiz de büyük zarar görür. UEFA peşini bırakmaz. Kural ne diyorsa o uygulansın." ifadelerini kullandı.

(Habertürk)