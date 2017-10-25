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Berkay Özcan: Almanya ile Türkiye'nin alt yapıları arasında çok fark var

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in iki yıldır kendisini takip ettiğini söyledi.

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Ümit Milli Takım'ın formasını giyen Berkay, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Arsenal'in kendisini yakından takip ettiğini belirterek, "Menajerimle  de bu durumu konuşuyoruz. Arsenal iki yıldır beni takip ediyor. Arsenal  yetkilileri, Stuttgart'a gelip maçlarımı da izledi. Menajerimle de durumumla  ilgili yazışıyorlar. Ancak Arsenal'in benim için çok erken olduğunu düşünüyorum.  Oraya gitmek için daha fazla kendimi göstermeli ve daha çok çalışmalıyım. Önce  Stuttgart ve Avrupa'da adımı duyurmak, kendimi kanıtlamak, daha sonra Arsenal  gibi büyük takımlara gitmek istiyorum. İnşallah yolum oraya doğru gider." dedi.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil ile  Almanya'ya geldiğinde görüştüklerini kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, "Mesut  ağabey ile fırsat oldukça görüşüyoruz. Sağ olsun geldiği zaman haber veriyor.  Stuttgart'ta iki defa buluştuk. Bazen buraya saç kestirmeye de geliyor, aynı  kuaföre gidiyoruz. Bir kere de yemek yemeye gitmiştik. Saçlarım onun gibi uzundu  ve önleri sarışındı ama şimdi kısa kestim." şeklinde konuştu.

"Oyun tarzımı Mesut ağabey ve Zidane'a benzetiyorlar"

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Berkay, hiçbir  oyuncuyu idol olarak görmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tekniğim çok iyi. Topla hızlanabiliyorum, fizik gücüm iyi. Ancak  biraz daha hızımı artırmam gerekiyor. Onun dışında iyi durumda olduğumu  düşünüyorum. Arkadaşlarıma sorduğum zaman, oyun tarzımı Mesut ağabey ve Zidane'a  benzetiyorlar. Tabii ki böyle benzerlikler olur ama her futbolcu kendi karakteri  doğrultusunda yolunu çizmeli diye düşünüyorum. Benzetmelerden de gurur  duyuyorum."

Beşiktaş iddialarına yanıt

Stuttgart ile Temmuz 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Berkay, geçen  sezon Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığı iddiaları hakkında, "Bu konu hakkında  fazla konuşamam. Ben saha içiyle ilgileniyorum, transfer konularına menajerim  bakıyor. Ben futboluma konsantre oluyorum. Transfer durumu olursa bunu zaten  herkes duyacaktır. Şu an kendimi geliştirmeye odaklanıyorum." ifadelerini  kullandı.

Genç oyuncu, Türk futbolunu yakından takip ettiğini vurgulayarak,  "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol  Başakşehir'in çok kaliteli kadroları var. Türkiye liginin çok geliştiğini  düşünüyorum. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oyun tarzlarını beğeniyorum. Tabii  ki Süper Lig'de de oynayabilirim. Futbolda her an her şey olabilir. Nerede  kendimi geliştirirsem orada oynayabilirim. Her türlü duruma açığım."  değerlendirmesinde bulundu.

Berkay, geçen sezon Beşiktaş forması giyen, takım arkadaşı Andreas  Beck'le de siyah-beyazlı ekip hakkında konuştuklarını anlatarak, Türkiye'de en  beğendiği oyuncuların Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Cenk  Tosun olduğunu kaydetti.

"Hedefim Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak"

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını  yitirmesine çok üzüldüğünü belirten genç futbolcu, ay-yıldızlı forma ile Dünya  Kupası kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

Berkay, Almanya 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadığını hatırlatarak,  şöyle konuştu:

"Almanya, 16 yaş altı takımına beni çağırmadı. Sonra Türkiye'den  teklif geldi ve kabul ettim. Almanya, 19 yaş altı takımı için bir kez daha teklif  yaptı. Almanya için de oynayabilirdim. Ailemle 'Almanya mı, Türkiye mi?' diye  konuştuk. Onlara, 'Türkiye için oynamak, vatanıma, milletime katkı sağlamak  istiyorum.' dedim. Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış, Türkiye ise kazanamamış.  Hedefim Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak, o takımın içinde yer  almak. İnşallah bunu başarabilirim. Şu an bu hedef çok uzak geliyor olabilir ama  futbolda her şey çok hızlı gelişiyor."

Hedeflerini gerçekleştirmek için çok çalışması gerektiğinin altını  çizen Berkay, "İlk hedefim A Milli Takım formasını giymek. İnşallah bir sonraki  Dünya Kupası'na katılırız. Cengiz, Yusuf, Enes, Emre Mor, Abdülkadir var. Son  dönemde iyi yetenekler çıkmaya başladı. İnşallah bu jenerasyonla önemli  başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

"Almanya'da futbolcular daha disiplinli büyüyor"

Almanya'da her kulübün altyapıya büyük önem verdiğini belirten Berkay,  genç oyuncuların eğitimi hakkında şu sözleri kullandı:

"Almanya'da sıkı bir sistem var. A takımdaki çalışmaların hepsini  altyapıda da yapıyorduk. Bu nedenle A takımda çok zorlanmıyoruz. Türkiye'de,  milli takımdaki arkadaşlarım anlatınca altyapıda iki ülke arasındaki büyük farkı  görüyorum. Türk futbolcular, 'Sizde futbol neden bu kadar iyi, niye bu kadar  gelişiyor?' diyor. Burada günde iki defa antrenman yaptığımız zaman her şeyi  çalışıyoruz. Türkiye'de de oyuncu çıkıyor ama neden Almanya'daki kadar olmadığı  konusunda kesin konuşamam. Disiplin çok önemli, Almanya'da futbolcular daha  disiplinli büyüyor diye düşünüyorum. En basitinden burada istediğimiz her yemeği  bile yiyemiyoruz."

Almanya'da futbolun çok büyük bir sektör olduğunu ve taraftarların  takımlarına büyük bir bağlılık duyduğunu vurgulayan Berkay, "Buradaki taraftarlar  çok iyi. Geçen sene 2. Lig'de olduğumuz halde 60 bin taraftarımız her maçımıza  geliyordu. Çok fanatik taraftarlarımız var. Yenildiğimiz ya da kötü oynadığımızda  da hep bizi destekliyorlar. Almanya'da taraftarlara yönelik önemli çalışmalar  yapıyorlar. Bu nedenle çok taraftar geliyor." diye konuştu.

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