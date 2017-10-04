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Berke Özer gelecek vaadeden en iyi 60 futbolcu arasında

The Guardian, Altınordu'nun 17 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer'i gelecek vaadeden 60 futbolcu arasında gösterdi.

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Berke Özer, İngiltere manşetlerinde...

Ünlü gazetenin, "Dünya futbolunda en iyi 60 genç yetenek" başlığıyla yayınladığı haberde Türkiye'den sadece kaleci Berke'nin yer alması Altınordu yönetiminin göğsünü kabarttı. Manchester City, Roma, Inter, Milan, Real Madrid, Liverpool, Ajax, Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen 2000 doğumlu futbolcuların yer aldığı listeye alınan Berke'den övgüyle söz edildi. 

Haberde Berke Özer'le İngiliz kulübü Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğine dikkat çekildi. Altınordu yönetimi tarafından bonservis ücreti 3 Milyon Euro olarak belirlenen Berke Özer'i İtalya, İspanya ve Almanya liglerinden kulüplerin de takip ettiği biliniyor. A Milli Takım'a kadar yükselen genç eldiven, şu an FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu'nda yer alan U17 Milli Takımı ile Hindistan'da çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Berke için "Kesinlikle yurtdışında oynayacak" açıklaması yapmıştı.

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