Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bernat Galatasaray'ı Ribery'e sordu

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İspanyol yıldız Bernat, sarı kırmızılı kulübü takım arkadaşı Ribery'e sordu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol sol bek Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sıcak baktığını ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak istediğini belirtti.

Takım arkadaşı Franck Ribery'den de Galatasaray hakkında bilgi alan Bernat'ın, olumlu dönüş aldığı ve sezon sonu için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Juan Bernat bu sezon Bayern Münih ile 7 lig maçına çıktı ve 540 dakika süre aldı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu bu süre zarfında gol üretemedi.

1 kez İspanyol Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarstı.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA