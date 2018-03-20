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Bernd Schuster Dalian Yifang ile sözleşme imzaladı

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster, kariyerine verdiği dört yıllık aranın ardından Çin ekibi Dalian Yifang ile anlaştı.

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Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Çinli teknik adam Ma Lin'in görevine son verildiği ve yerine Alman Schuster'in getirildiği belirtildi.

Çin Süper Lig'e bu sezon yükselen ve Atletico Madrid'den Yannick Carrasco ve Nico Gaitan gibi önemli oyuncuları transfer ederek iddialı bir kadro kuran Dalian Yifang, bu sezon çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.

Teknik direktörlük kariyerinde 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Schuster, son olarak 2013-14 sezonunda Malaga'yı çalıştırmıştı. Alman teknik adam, Real Madrid, Köln ve Shakhtar Donetsk gibi önemli takımlarda da görev almıştı.

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