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Beşikaş'ın en büyük kozu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu

Beşiktaş, önümüzdeki sezon için en büyük hedefini UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar, dünya kulübü olma yolunda en büyük adımı atmak istiyor.

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YÖNETİME CESARET GELDİ 

■ BEŞİKTAŞ’I “Dünya Kulübü” yapma vizyonuyla harekete eden Fikret Orman yönetiminin yeni hedefi, 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşamak… Geçen sezon çok ses getiren “Come to Beşiktaş” sloganı ve devamında gelen reklam kampanyası, Devler Ligi'nin grup aşamasında gelen yenilgisiz liderlik ve kazanılan maçlar sonrası Avrupa’da elde edilen sempati, Orman ve yöneticilere daha büyük hedefler için cesaret verdi. 

NOKTA ATIŞI YAPILACAK

■ SİYAH-Beyazlı kulübün hem dünyada tanınırlığını hem de taraftar sayısını artırmak isteyen yönetim, Avrupa'da kazanılacak kupadan daha güzel bir reklam olmayacağı görüşünde. Transfer komitesi bu yüzden, detaylı bir çalışmanın içine girdi. Bütçedeki kesinti nedeniyle sansasyonel isimlere yönelmeyi düşünmeyen Kartal, teknik direktör Güneş’in isteği doğrultusunda 3-4 yere nokta atışı takviyeler yaparak çifte kupa hedefiyle yola çıkacak.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAĞIZ

■ TRANSFER komitesi üyeleri, “Genç oyuncular alarak 2-3 sene sonrasının kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncuları bir anda satarsak 26 Temmuz'daki eleme maçına kimle çıkacağız? Bu sene asıl hedefimiz UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak. Kadroyu en güçlü şekilde kurmanın hesaplarını yapıyoruz. Önümüzde uzun bir transfer dönemi var. İnce eleyip sık dokuyacağız. Bu sezon daha faydalı transferler yapacağız” şeklinde konuşuyor.

(Gunes)

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