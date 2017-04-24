Beşiktaş - Adanaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi STAR.COM.TR'den CANLI takip edebilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.