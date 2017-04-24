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Beşiktaş - Adanaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi STAR.COM.TR'den CANLI takip edebilirsiniz.
 

 

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