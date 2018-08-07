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Beşiktaş - Akhisarspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak.

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, ligin ilk maçında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

(İHA)

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