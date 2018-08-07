Beşiktaş - Akhisarspor maçının bilet fiyatları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak.
Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, ligin ilk maçında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın biletlerini yarın sabah saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 90 ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
(İHA)
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